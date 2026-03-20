Директор нижегородской фирмы найден мертвым в цистерне с нефтепродуктами Происшествия

В Нижнем Новгороде начато расследование несчастного случая, в результате которого погиб генеральный директор ООО "АЛЬФА-ЛОГИСТИК".

Как сообщили в региональной Гострудинспекции, трагедия произошла 15 марта около 23:00 на территории предприятия в Автозаводском районе. Руководитель компании приехал в город, чтобы приобрести емкость от вагона железнодорожной цистерны.

Как рассказал помощник, директор находился внутри емкости и, предположительно, снял противогаз. В результате он надышался парами оставшихся нефтепродуктов и получил смертельное отравление.

Кроме того, извещение о несчастном случае на производстве в установленный срок направлено не было. Это считается нарушением требований статьи 228.1 Трудового кодекса РФ.

В соответствии с трудовым законодательством Гострудинспекция начала проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины произошедшего.

