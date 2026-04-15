Экс-замначальника нижегородской колонии посадили на 14 лет Происшествия

Фото: прокуратура Нижегородской области

В Нижнем Новгороде вынесли приговор бывшему заместителю начальника ИК-5 Вадиму Козлову. Его признали виновным во взяточничестве и мошенничестве, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2016 по 2020 год фигурант, занимая руководящую должность в колонии, получил от осужденного более 20 тысяч рублей. За эти деньги он обеспечивал общее покровительство, позволял пользоваться мобильным телефоном, возвращал ранее изъятые устройства и допускал послабления режима.

Кроме того, с апреля по июнь 2024 года мужчина, используя доверительные отношения с другим осужденным, сообщил ему ложные сведения о якобы имеющейся возможности повлиять на назначение минимального наказания. За это он получил более 280 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Противоправные действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ и УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области. Из органов ФСИН мужчина был уволен еще в 2020 году, а задержан в 2023 году.

Суд назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы со штрафом 450 тысяч рублей и запретом занимать должности в системе органов исполнительной власти сроком на 3 года.

С учетом приговора от 6 ноября 2024 года окончательно ему назначено 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, штраф 2 млн 300 тысяч рублей и запрет занимать должности в системе органов исполнительной власти на 10 лет.

Ранее к 12,5 года колонии приговорили экс-начальника той же нижегородской исправительной колонии.