Бывшего сотрудника ИК-20 в Нижегородской области осудят за взятки

Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Происшествия

31 марта 2026 16:33 Происшествия
В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-20 ГУФСИН России по региону. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.  

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине вменяют получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.  

По версии следствия, в 2025 году он получил от осужденного более 200 тысяч рублей за незаконный пронос в режимную зону мобильных телефонов, зарядных устройств, наушников, сим-карт и продуктов питания. Запрещенные предметы впоследствии были переданы отбывающему наказание.  

Противоправные действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ и УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области. На время следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.  

Уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя также возбуждено. Ему инкриминируют дачу взятки должностному лицу в крупном размере, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии. Его признали виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взяток.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд ФСИН
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных