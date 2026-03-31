Бывшего сотрудника ИК-20 в Нижегородской области осудят за взятки

В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-20 ГУФСИН России по региону. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.

Как сообщили в правоохранительных органах, мужчине вменяют получение взятки в крупном размере и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

По версии следствия, в 2025 году он получил от осужденного более 200 тысяч рублей за незаконный пронос в режимную зону мобильных телефонов, зарядных устройств, наушников, сим-карт и продуктов питания. Запрещенные предметы впоследствии были переданы отбывающему наказание.

Противоправные действия выявили и пресекли сотрудники УФСБ и УСБ ГУФСИН России по Нижегородской области. На время следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело в отношении предполагаемого взяткодателя также возбуждено. Ему инкриминируют дачу взятки должностному лицу в крупном размере, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что экс-начальнику ИК-5 в Нижегородской колонии дали 12,5 года колонии. Его признали виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и получении взяток.