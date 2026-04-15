Бывшего сотрудника ГУАД осудили на 4 года за взятку

Бывшего главного специалиста отдела контроля за ремонтом и содержанием автомобильных дорог ГКУ НО "ГУАД" Романа Власова осудили за получение взятки. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Напомним, экс-сотрудника ГУАД задержали в январе 2025 года. Как установил суд, с 2020 по 2022 год, являясь должностным лицом, он получал от директора коммерческой организации деньги в крупном размере. Вознаграждение передавалось за приемку работ по государственным контрактам без фактической проверки — фактически за формальное выполнение функций технического надзора и контроля.
Изначально обвиняемому вменялись два эпизода по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, в значительном размере) и три эпизода по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие в пользу взяткодателя, в крупном размере). В итоге суд квалифицировал его действия как единое преступление, предусмотренное п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ .
В суде отметили, что при назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья. В итоге Городецкий городской суд приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, Власову запрещено в течение 5 лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в органах государственной власти и местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что на 4 года за получение взятки осудили бывшую начальницу управления градостроительного развития агломерации регионального минграда Анастасию Иванову.
