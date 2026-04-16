На Горьковском водохранилище ограничили рыбалку до середины июня

С 15 апреля на Горьковском водохранилище, впадающих в него реках, а также на озерах Нижегородской области начали действовать ограничения на рыболовство. Одновременно введен полный запрет на промышленный вылов рыбы. Ограничения продлятся до 16 июня, напомнили в региональном минлесхозе.

Такие меры связаны с периодом нереста. В это время важно создать условия для естественного воспроизводства рыбных ресурсов. В министерстве подчеркнули, что временные ограничения являются принципиально важной мерой: они позволяют сохранить запасы рыбы и формируют ответственное отношение к природным ресурсам.

Любительское рыболовство в регионе регулируется правилами для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Перечень нерестовых участков закреплен в отдельном приложении и опубликован на официальном сайте ведомства.

На время запрета в Нижегородской области полностью запрещено использование спиннинга — независимо от того, относится ли водоем к нерестовым зонам. Разрешена только любительская рыбалка с берега вне таких участков. При этом можно использовать поплавочную или донную удочку с максимум двумя крючками.

Также действует ограничение по улову — не более 5 кило в сутки на одного рыболова.

За нарушение правил предусмотрена административная ответственность. Гражданам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей, возможна конфискация судна и орудий добычи.

В случае незаконной добычи водных биологических ресурсов наступает уже уголовная ответственность. Она предусматривает штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо взыскание дохода за период от двух до трех лет, а также исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, с 10 апреля сезонные ограничения на рыбалку начали действовать на Чебоксарском водохранилище.