Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Нижегородские хирурги освоили новую методику операций на сосудах

Фото: СККБ им. Королева

В Нижнем Новгороде на базе НИИ — Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королёва прошли курсы повышения квалификации для врачей региона. Медиков обучили современной методике лечения артерий нижних конечностей — направленной атерэктомии.

Для проведения мастер-класса в регион пригласили одного из ведущих рентгенэндоваскулярных хирургов страны — заведующего профильным отделением БСМП имени Р.С. Акчурина из Набережных Челнов Марата Шарафутдинова. Он показал коллегам, как удалять атеросклеротические бляшки, мешающие кровотоку, с высокой точностью по заданной траектории.

Как пояснил и.о. директора НИИ — СККБ Антон Максимов, атеросклероз сосудов нижних конечностей широко распространен. На ранних стадиях заболевание снижает переносимость нагрузок, а в запущенных случаях приводит к тяжелым осложнениям, включая гангрену, когда для спасения жизни пациента может потребоваться ампутация.

Современные технологии позволяют устранять нарушение проходимости артерий разными способами. При этом приглашенный специалист показал метод послойного удаления бляшки, который сравнивают с работой рубанка. Для обучения были выбраны пациенты со сложной клинической картиной — женщина 84 лет и мужчина 52 лет. После операций врачи планируют обсудить результаты на научно-практической конференции.

Марат Шарафутдинов уточнил, что такие вмешательства проводятся через микропрокол без больших разрезов. В сосуд вводится гибкий катетер с режущим элементом, который удаляет бляшку тонкими слоями за несколько проходов. В результате сосуд очищается, и необходимость установки стентов зачастую отпадает, что снижает риск повторных операций.

Технология позволяет полностью удалять ядро бляшки даже в сложных случаях, включая неравномерные разрастания или расслоения сосудов. "Аппарат позволяет удалять как мягкие, так и самые твердые образования. Мы даже пробовали крошить им кальций, делая срезы на коровьих костях", — подчеркнул врач.

Специалист отметил высокий уровень подготовки нижегородских коллег. По его словам, речь идет скорее об обмене опытом, чем о классическом обучении: "У нас общение равных, и я тоже нахожу здесь что-то новое для себя". 

Основатель Нижегородской научной школы рентгенохирургов, профессор Борис Шахов подчеркнул, что сегодня рентгенэндоваскулярные методы являются неотъемлемой частью лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Он также отметил важность развития помощи пациентам с патологиями сосудов нижних конечностей.

По его словам, такие технологии позволяют избежать тяжелых операций и сохранить конечности, что особенно важно для пациентов с сахарным диабетом. Шахов выразил надежду на создание в регионе Центра спасения нижних конечностей.

"Это должно быть место, где будут сконцентрированы не только оборудование и инструменты, но и кадры – хирурги, в том числе рентгенэндоваскулярные хирурги, эндокринологи, терапевты", - подчеркнул специалист. 

В НИИ — СККБ модернизация рентген-операционной проведена в рамках проекта "Квартал здоровья", инициированного губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и поддержанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Сейчас рентгенэндоваскулярная помощь доступна в ряде медучреждений региона, включая НИИ — СККБ, НОКБ имени Н.А. Семашко, городские клинические больницы №5 и №13 Нижнего Новгорода, а также Центральную горбольницу Арзамаса и Борскую ЦРБ. 

Напомним, что "Квартал здоровья" — один из трех флагманских проектов развития больничных территорий в Нижегородской области. Он позволит улучшить качество оказания медпомощи населению. А это одна из задач нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в стране по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заключила контракты на поставку двух систем ПЭТ/КТ и одной системы ОФЭКТ/КТ для будущего Центра ядерной медицины. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Врачи Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных