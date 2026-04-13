Фото: Кира Мишина

Нижегородские хирурги удалили пациенту кисту размером с яйцо. Об этом сообщил в своем Max-канале главред медиздания "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Мужчина около 15 лет жил с небольшим образованием на шее, которое поначалу напоминало горошину и не доставляло особых неудобств. Однако со временем новообразование начало стремительно увеличиваться и вызывать дискомфорт.

В отделении челюстно-лицевой хирургии НОКБ имени Н.А. Семашко пациенту поставили диагноз — срединная киста шеи необычно крупного размера.

"Образование врождённое и доброкачественное, рост начинается внезапно, после болезни или удара, хотя долгое время ощущается лишь как небольшая горошина в области шеи", — пояснил челюстно-лицевой хирург НОКБ имени Семашко Андрей Ведяшов.

Специалисты отмечают, что подобные кисты возникают вследствие аномалий развития щитовидно-язычного протока.

