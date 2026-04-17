Уголовным делом обернулись жалобы сирот на жилье в Краснобаковском округе

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и жители, переселенные из аварийного фонда обратились в СУ СКР по Нижегородской области. Люди пожаловались на жилье, которое им предоставили в 2020 году в Краснобаковском округе.

По словам заявителей, при строительстве домов были допущены многочисленные нарушения. Из-за этого здания не соответствуют требованиям и фактически не пригодны для проживания.

И.о. руководителя регионального следственного управления СКР Александр Дыньков провел выездной прием. Он лично осмотрел квартиры, о которых шла речь, и пообщался с жильцами. Встреча прошла с участием представителей органов местного самоуправления Семеновского городского округа и сотрудников управления.

Каждого заявителя выслушали, представленные доводы изучили. По итогам приема было возбуждено уголовное дело по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Рассмотрение обращений взято на личный контроль.

Теперь следователям предстоит провести необходимые действия, чтобы установить все обстоятельства и дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечавших за приемку домов и контроль качества работ.

