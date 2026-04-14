Общество

Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Чкаловске

14 апреля 2026 13:00 Общество
В Чкаловске построили дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: минстрой Нижегородской области

В Чкаловске 74 жителя аварийного жилья получили ключи от новых квартир. Переселение проходит в рамках региональной программы, рассчитанной на дома, признанные аварийными в период с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. Инициатива реализуется в составе национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Новый четырехэтажный дом расположен на улице Краснофлотской. В нем предусмотрено 40 квартир, из которых 32 предназначены для переселения граждан из аварийного фонда.

Глава местного самоуправления муниципального округа город Чкаловск Любовь Владимирова поздравила новоселов, отметив, что вместо аварийного жилья для них построен современный дом с благоустроенной территорией.

"Особое внимание уделили созданию комфортной среды: обустроены детская площадка и парковка", — подчеркнула она, пожелав жителям счастья на новом месте.

Благодаря строительству дома расселены аварийные помещения общей площадью более 1,2 тысячи квадратных метров.

Министр строительства Нижегородской области Дмитрий Груничев отметил, что реализация региональной адресной программы продолжается. По его словам, ключевая задача — обеспечить жителей не только безопасным, но и современным жильем, соответствующим всем требованиям. Работа ведется системно совместно с муниципалитетами-участниками программы.

С 2025 года в России по инициативе президента Владимира Путина стартовал национальный проект "Инфраструктура для жизни", который стал продолжением проекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в этом году планируется снести около 20 аварийных домов.

Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
