  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Две деревни в Богородском округе предложили сделать селами

17 апреля 2026 10:50
Фото: Александр Воложанин

В Богородском округе предложили изменить статус двух деревень ради уникальности адресов. Соответствующий законопроект внесен в ЗСНО.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость изменений связана с тем, что в округе существует по две деревни Крутец — в Доскинском и Алешковском сельсоветах, и Ушаково — в Каменском и Алешковском сельсоветах.  

Когда в 2020 году все поселения Богородского района были объединены в муниципальный округ оказались в одном перечне в Федеральной информационной адресной системе, что создало сложности при ведении государственного адресного реестра. По действующим правилам адрес должен быть уникальным — в одном муниципальном образовании не может быть двух населенных пунктов с одинаковым названием и видом. 

Чтобы устранить дублирование, предлагается изменить вид двух населенных пунктов — деревни Крутец (Доскинский сельсовет) и деревни Ушаково (Каменский сельсовет) — с деревни на село. Их границы останутся прежними, изменения не затронут другие населенные пункты. Менять документы жителям не потребуется. Также это решение не повлияет на меры социальной поддержки, которые действуют для сельских жителей.

С инициативой выступил Совет депутатов Богородского муниципального округа с учетом мнения администрации.

В указанных населенных пунктах были проведены опросы жителей. В деревне Крутец (Доскинский сельсовет) 16 из 62 зарегистрированных жителей поддержали изменение статуса. В Ушакове (Каменский сельсовет) за высказался один из шести жителей, пятеро выступили против. В Ушакове (Алешковский сельсовет) 174 человека высказались против изменения вида населенного пункта. В Крутце (Алешковский сельсовет) опрос признан несостоявшимся.

В итоге Совет депутатов округа выразил согласие на изменение вида деревни Крутец (Доскинский сельсовет) и деревни Ушаково (Каменский сельсовет) на "село" с учетом мнения и в интересах населения.

Ранее сообщалось, что поселок Свободный в Вознесенском округе хотят сделать деревней.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
деревня Законодательное собрание
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Собор Святых: в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
12 апреля 2026 16:20
"Собор Святых": в Нижнем Новгороде открылась выставка уникальных скульптур
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных