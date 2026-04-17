Две деревни в Богородском округе предложили сделать селами Общество

Фото: Александр Воложанин

В Богородском округе предложили изменить статус двух деревень ради уникальности адресов. Соответствующий законопроект внесен в ЗСНО.

Как отмечается в пояснительной записке, необходимость изменений связана с тем, что в округе существует по две деревни Крутец — в Доскинском и Алешковском сельсоветах, и Ушаково — в Каменском и Алешковском сельсоветах.

Когда в 2020 году все поселения Богородского района были объединены в муниципальный округ оказались в одном перечне в Федеральной информационной адресной системе, что создало сложности при ведении государственного адресного реестра. По действующим правилам адрес должен быть уникальным — в одном муниципальном образовании не может быть двух населенных пунктов с одинаковым названием и видом.

Чтобы устранить дублирование, предлагается изменить вид двух населенных пунктов — деревни Крутец (Доскинский сельсовет) и деревни Ушаково (Каменский сельсовет) — с деревни на село. Их границы останутся прежними, изменения не затронут другие населенные пункты. Менять документы жителям не потребуется. Также это решение не повлияет на меры социальной поддержки, которые действуют для сельских жителей.

С инициативой выступил Совет депутатов Богородского муниципального округа с учетом мнения администрации.

В указанных населенных пунктах были проведены опросы жителей. В деревне Крутец (Доскинский сельсовет) 16 из 62 зарегистрированных жителей поддержали изменение статуса. В Ушакове (Каменский сельсовет) за высказался один из шести жителей, пятеро выступили против. В Ушакове (Алешковский сельсовет) 174 человека высказались против изменения вида населенного пункта. В Крутце (Алешковский сельсовет) опрос признан несостоявшимся.

В итоге Совет депутатов округа выразил согласие на изменение вида деревни Крутец (Доскинский сельсовет) и деревни Ушаково (Каменский сельсовет) на "село" с учетом мнения и в интересах населения.

