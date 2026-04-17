29-летнюю женщину с тремя инфарктами спасли в Нижнем Новгороде

Врачи Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко оказали помощь 29-летней пациентке, пережившей три инфаркта.
За один год девушка дважды перенесла инфаркт. Стандартное лечение с установкой стентов не давало результата — сосуды быстро снова сужались. Когда пациентка поступила в НОКБ с третьим инфарктом, специалисты заподозрили, что причина заболевания может быть нетипичной.
Обследование показало, что речь идет не об атеросклерозе, а о редком заболевании — артериите Такаясу, представляющем собой системное воспаление сосудов. При такой патологии привычные методы лечения инфаркта оказываются неэффективными.
Для стабилизации состояния медики применили таргетную терапию с использованием ингибитора интерлейкина-6. Это позволило подавить агрессивное аутоиммунное воспаление.
В результате толщина сосудистых стенок снизилась с критических 7,5 мм до нормальных 4,3 мм, а риск повторных сосудистых осложнений удалось существенно уменьшить.
После лечения пациентку выписали, сейчас она находится под наблюдением ревматологов.
