Пластические хирурги помогают нижегородке бесплатно исполнить мечту Общество

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

В канун 2026 года в центре пластической хирургии "ТОНУС ПРЕМИУМ" стартовал благотворительный проект "Новый год – новая Я", в рамках которого пациентке выполняют бесплатную пластическую операцию. Первое хирургическое вмешательство прошло успешно: врачи удалили около 4 килограммов кожи.



По словам генерального директора сети клиник "Тонус" Ольги Михалевой, идея заключалась в том, чтобы под Новый год через изменение внешности помочь человеку изменить и качество жизни.

Отбор проходил в формате конкурса: участницы рассказывали личные истории и объясняли, почему именно им нужна эта операция. В финале было отобрано 15 заявок. Но случай 39-летней Татьяны оказался самым сложным по объему предстоящего вмешательства.



Вес женщины в разные периоды жизни колебался от 128 до 59 кг. После смерти мужа в прошлом году, с которым она прожила более 20 лет, Татьяна снова начала набирать из-за эмоционального переедания. После очередного похудения сформировались выраженные избытки кожи.



Руководитель Центра пластической хирургии, к.м.н., доцент кафедры ПИМУ Николай Митрофанов пояснил, что при длительно формировавшихся деформациях тела безопаснее и эффективнее проводить крупные вмешательства последовательно. По его словам, избыточное количество одновременных операций может увеличить риски и осложнить восстановление.

Как рассказал пластический хирург Юрий Грошев, первый этап включал торсоабдоминопластику с феморопластикой – коррекцию живота и спины с подтяжкой бедер. Операция длилась семь часов сорок минут и относилась к вмешательствам третьей категории сложности. Было удалено около четырех килограммов тканей, наложено порядка трех метров швов.



Сейчас пациентка проходит восстановительный этап. По словам заведующей отделением реабилитации, врача-физиотерапевта Ольги Синициной, основная задача – уменьшение отечности, восстановление чувствительности и создание условий для полноценного заживления тканей.



Уже после первой операции пациентка чувствует себя увереннее. Процесс реабилитации сложный, но это того стоит, ведь конечная цель – иметь тело своей мечты!



"Когда решаешься на такую операцию, уже не возникает даже мысли заесть эмоции. Ты меняешь себя и свой образ жизни. Теперь – только правильное питание и спорт. А не так, как раньше: худею – поправляюсь, захотела – сорвалась и бросила спорт. Происходит переоценкаценностей. Выбрав себя, ты уже двигаешься дальше в правильном направлении", – поделилась Татьяна.



В перспективе пациентке предстоит еще одно большое хирургическое вмешательство, однако не ранее чем через 4-6 месяцев. Он затронет верхнюю половину тела – грудь и плечи. При необходимости возможны дополнительные коррекционные операции, однако окончательный объем будет определяться по результатам заживления.