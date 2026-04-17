4-летний ребенок погиб на пожаре в Нижегородской области

Четырехлетний мальчик погиб на пожаре в Нижегородской области, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в селе Мурзицы Сеченовского округа 17 апреля. Там вспыхнул частный деревянный дом. На скорой в больницу были доставлены двое малолетних детей. Один скончался, второму оказывается медицинская помощь.

На месте случившегося работают следователи-криминалисты. Специалисты осматривают поврежденный дом, допрашивают свидетелей.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Назначен ряд экспертиз для установления причин пожара и гибели ребенка.

Ранее сообщалось, что гибель 61-летнего мужчины на пожаре в Заволжье обернулась проверкой СК.