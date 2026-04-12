Пенсионер-курильщик сгорел заживо в Нижнем Новгороде

Возгорание произошло в многоэтажке на улице Старых Производственников в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
По данным регионального управления МЧС, пожар вспыхнул в одной из квартир. Из здания были эвакуированы трое детей и девять взрослых.
Огонь потушили на площади 8 кв. метров. На пепелище было найдено тело 67-летнего мужчины. Предположительно, он уснул с сигаретой.
Ранее мы рассказывали о гибели женщины на пожаре в Дзержинске, а также страшном пожаре, который унес жизни двух людей в Ленинском районе областного центра. По факту последнего пожара возбуждено уголовное дело.
