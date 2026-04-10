Жительница Дзержинска погибла на пожаре в девятиэтажке

Женщина погибла на пожаре в Дзержинске, сообщили в региональном управлении МЧС.

Днем 9 апреля квартира вспыхнула в 9-этажном доме на бульваре Химиков. К моменту прибытия пожарных в подъезде все заволокло дымом.

Спасатели эвакуировали 13 человек, четверо из которых - дети. Огонь потушили на двух "квадратах".

Одного человека спасти не удалось. Личность погибшей устанавливается. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.

