Жительница Дзержинска погибла на пожаре в девятиэтажке

Женщина погибла на пожаре в Дзержинске, сообщили в региональном управлении МЧС.
Днем 9 апреля квартира вспыхнула в 9-этажном доме на бульваре Химиков. К моменту прибытия пожарных в подъезде все заволокло дымом.
Спасатели эвакуировали 13 человек, четверо из которых - дети. Огонь потушили на двух "квадратах".
Одного человека спасти не удалось. Личность погибшей устанавливается. Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.
Ранее сообщалось, что гибель двух человек на пожаре в Ленинском районе закончилась уголовным делом.
