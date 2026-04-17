Глеб Никитин поручил создать "земельный банк" для многодетных и участников СВО Общество

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин поставил перед главами муниципалитетов задачу приступить к формированию "земельного банка" участков для многодетных семей и участников СВО. Вопрос обсуждался на расширенном заседании регионального совета.

Речь идет о предоставлении неиспользуемых и бесхозяйных земель в действующих населенных пунктах региона. Предполагается, что такие территории будут вовлекаться в оборот при наличии инженерной и социальной инфраструктуры.

На заседании рассмотрели ключевые направления комплексного развития территорий, механизмы устойчивого роста и повышения качества жизни. Одной из центральных тем стало создание понятного алгоритма передачи свободных участков, обеспеченных необходимыми коммуникациями и объектами социальной сферы.

"По сути, речь идет о создании условий для возвращения людей в населенные пункты для их оживления и устойчивого развития, а также для решения целого ряда смежных задач, которые стоят перед нами. Мы рассчитываем, что в отдельных населенных пунктах численность жителей начнет расти. Будем ориентироваться на развитие тех территорий, где поблизости есть школы и доступная медицинская помощь. Также будем рассматривать зоны, прилегающие к районным центрам, либо те населенные пункты, где уже сформирована инфраструктура, чтобы все необходимое находилось в шаговой или транспортной доступности", – отметил Никитин.

В качестве примера эффективной работы по вовлечению в оборот заброшенных земель Никитин привел опыт Ярославской области. Он подчеркнул, что каждому муниципалитету поручено определить определенное количество таких участков. Региональные власти окажут поддержку совместно с министерством имущественных и земельных отношений, Росреестром, государственно-правовым департаментом, а при необходимости — с прокуратурой и судебными органами. Предварительная работа по формированию практики уже проведена.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков отметил, что в сельских населенных пунктах округа сохраняется значительный объем заброшенных земель. При этом, по его словам, до ста участков можно достаточно быстро вовлечь в хозяйственный оборот. Он добавил, что многие семьи сегодня готовы строить дома за пределами крупных городов при условии доступности социальной инфраструктуры.

Министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов представил единый алгоритм действий при принятии решений о санации территорий. Этот документ должен стать стандартом для всех муниципалитетов и способствовать восстановлению налоговой базы, а также подготовке площадок для новых проектов.

Отдельно участники совета обсудили строительство доступного индивидуального жилья для многодетных семей и семей участников СВО. Глава Тоншаевского округа Станислав Стремин подчеркнул, что бесплатное предоставление земли является действенным стимулом для строительства собственного дома. В муниципалитете планируют разработать программу, которая позволит снизить стоимость индивидуального жилья без потери качества.



Первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев отметил, что региональный совет является эффективной площадкой для прямого диалога между правительством области и муниципалитетами, позволяя не только обсуждать актуальные вопросы, но и принимать практические решения с учетом особенностей регионального законодательства.

Кроме того, губернатор обозначил необходимость определения целевых ориентиров по демографической политике и продвижению здорового образа жизни в каждом муниципалитете. Эта работа ведется в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по поручению президента России, а также народной программы "Единой России".

