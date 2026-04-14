14 апреля 2026 13:50 Политика
Глеб Никитин возглавил мартовский рейтинг упоминаемости губернаторов ПФО

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин стал самым упоминаемым главой региона в Приволжском федеральном округе по итогам марта. Месяцем ранее он находился на третьей строчке.

Согласно данным аналитического центра "Г.У.Р.У.", в общероссийском рейтинге глава региона поднялся на девять позиций и занял 14-е место с показателем 7 537 упоминаний. По итогам февраля он располагался на 23-й строчке.

Одним из ключевых информационных поводов марта стала рабочая встреча Глеба Никитина с президентом России Владимиром Путиным. В ходе нее глава региона сообщил, что ВРП Нижегородской области в 2025 году увеличился на 1,1%. Объем инвестиций достиг 743 млрд рублей, реальная заработная плата выросла на 6,1%, а реальные денежные доходы населения — на 8,3%. Кроме того, регион занял первое место в стране по минимальному уровню безработицы.

В марте в Нижнем Новгороде состоялся третий окружной отчетно-программный форум "Единой России" "Есть результат!" на тему "Дети и молодежь". В мероприятии приняли участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. 

Также в столице Приволжья прошло заседание Совета ПФО по вопросам демографической политики под председательством полномочного представителя президента в округе Игоря Комарова.

Среди других событий месяца — решение губернатора об изменении структуры правительства Нижегородской области и ряде кадровых назначений, а также встреча с семьями участников СВО в Арзамасе.

В рейтинге персональных Telegram-аккаунтов губернаторов по итогам марта Глеб Никитин занял 33-е место. Его позиция по сравнению с февралем не изменилась.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин обсудил с председателем нижегородской Думы Евгением Чинцовым поддержку участников СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

