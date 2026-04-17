Глеб Никитин стал первым владельцем нового автомобиля Volga K50 Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин купил новый автомобиль Volga K50.

При этом официальный старт продаж кроссовера намечен на лето 2026 года. По словам главы региона, он взял машину, чтобы оценить характеристики и дать обратную связь для дальнейшей локализации.

"Возрождение "Волги" - очень значимый проект для региона и отрасли", - написал Никитин в своем MAX-канале.

Он добавил, что речь не только о восстановлении автомобильного бренда ("Волга" была символом эпохи), но и создании новых рабочих мест и развитии автомобильного кластера.

Никитин назвал Volga K50 "прекрасным" автомобилем. Машина просторная, удобная, с множеством функций.

"Получил удовольствие за рулем. Уверен, машина будет востребована у потребителей", - сказал Никитин.

Губернатор выразил уверенность в том, что у проекта большое будущее.