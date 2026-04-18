Остаться человеком: Александр Петров представил "Коммерсанта" в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

17 апреля в Нижнем Новгороде прошла премьера криминальной драмы "Коммерсант" (18+), в которой Александр Петров не только исполнил главную роль, но и выступил креативным продюсером. Показ картины посетила корреспондент НИА "Нижний Новгород".

История о цене амбиций

Действие фильма разворачивается в Москве конца 1990-х годов. Главный герой, молодой банкир Андрей Рубанов, живет жизнью, о которой многие могут только мечтать: успешный бизнес, семья, деньги, перспективы. Но стремление к большему толкает его на участие в сомнительной сделке, после которой он оказывается втянут в дело о хищении бюджетных миллиардов.

Дальше — следствие, СИЗО и новая реальность, под которую придется подстроиться, ведь там действуют совершенно другие "понятия". Весь путь героя — не только борьба за выживание, но и попытка сохранить внутренний стержень и остаться человеком.

Фильм основан на автобиографическом романе Андрея Рубанова "Сажайте, и вырастет" (18+). По мнению Петрова, книга долгое время оставалась недооцененной кинематографистами.

Молодые режиссеры

Картина стала полнометражным дебютом и одновременно дипломной работой братьев Никиты и Федора Кравчуков. Решение сниматься у начинающих режиссеров актер назвал скорее интуитивным. Материал зацепил его с первых страниц.

Но ключевым фактором стала не только история, а сами авторы. Петров признался, что его поразили энергия и вовлеченность молодых режиссеров.

"Меня подкупили эти ребята. Им 24 и 26 лет, и они настолько одаренные, насмотренные, голодные, с горящими глазами. Это меня поразило. Новое талантливое поколение артистов и режиссеров вдохновляет меня, мне хочется у них чему-то учиться", — рассказал он.

"Острые" девяностые

После огромной известности сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" (18+) Жоры Крыжовникова истории из 90-х все чаще привлекают киношников. Проекты про эту эпоху выходят каждый год.

Александр Петров объяснил популярность просто: "В 90-х есть та самая "острота", в которой сегодня нуждаются кинематографисты. Мы хотим смотреть кино с острой проблематикой, и в 90-х этого было много. Очень много судеб и крайне интересных историй".

И одним из преимуществ экранизации книги спустя 20 лет, по словам Петрова, является взгляд молодых режиссеров на 90‑е годы, которые не жили в то время и потому лишены ностальгии или пиетета.

"Они смотрят на это по-новому. Это очень современное кино, рассказанное, на мой взгляд, таким наглым языком", — добавил он.

Работа с рэпером Хаски

Одним из самых неожиданных актерских решений стало участие рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова), исполнившего роль "смотрящего" Славы. Несмотря на отсутствие профессионального актерского образования, он оказался максимально органичен в кадре.

Петров поделился, что не может представить никого другого в этой роли.

"Мне очень нравится его творчество. Он безумно одаренный человек. Как у нас в институте говорили: "органичный, как собака". Вот он такой и есть. Было большим удивлением, что он согласился на эту историю. Сейчас, смотря кино, я не могу представить кого-то другого на этой роли, даже какого-то большого и всеми нами известного артиста. Без этого пазла как будто бы не было фильма", — отметил актер.

Тюремная реальность

Значительная часть фильма разворачивается в СИЗО "Матросская тишина", и создатели уделили особое внимание достоверности этих сцен.

По словам Александра, в массовке было примерно 80 % людей с реальным опытом заключения.

"Один из главных консультантов — достаточно добродушный человек, который тоже появляется в кадре, как он сам говорил, восемь Пасх отсидел", - добавил он.

Это помогало актерам понять, какая она — жизнь за решеткой.

Ну и, конечно, дополняли эту работу тщательно воссозданные декорации.

Не про месть

"Коммерсант" — это не только история амбиций и искупления, но и рассказ о предательстве близкого друга, который отходит от продуманного плана отделаться малой кровью и продолжить вести бизнес, подставляя тем самым Андрея и его семью.

При этом финал фильма уходит от ожидаемой логики мести.

"Как будто бы эта история уже не про прощение. Финал как раз про Андрея. И про то, как он сегодня хочет жить. Не про месть. Месть, как говорится, пусть остается на волю Божью. Наверное, он так думает", — объяснил актер.

Кстати, реальный Андрей Рубанов не знает, как сложилась судьба его бывшего бизнес-партнера.

Возможно ли стать лучше после зоны?

Отвечая на вопрос о том, может ли человек после заключения стать лучшей версией себя, актер рассуждает шире: дело не только в тюрьме, а в любой жизненной травме.

"После любого события можно стать лучшей версией себя. Просто такая судьба у человека сложилась. Могла не сложиться, потому что он же все равно в самом начале сомневается и говорит своему другу: "Слушай, да у нас же все с тобой есть, что нам еще надо?" Но иногда людям надо чуть больше — это и есть фатальная ошибка", — резюмировал Петров.

