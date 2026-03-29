Последние новости рубрики Культура и отдых
29 марта 2026 21:42
Эксклюзив
Марк Эйдельштейн представил в Нижнем Новгороде новый фильм
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
27 марта 2026 15:53
Эксклюзив
Проект филиала Русского музея в Нижегородском кремле направили на экспертизу  
26 марта 2026 17:24
В Нижнем Новгороде завершают внутреннюю отделку Литературного музея Горького
25 марта 2026 17:00
Тактильный макет памятника Горькому в Нижнем Новгороде возьмут под видеоохрану
25 марта 2026 16:33
Писательница Светлана Иконникова поговорила с юными нижегородцами о любви к чтению
24 марта 2026 17:01
Нижегородец Марк Эйдельштейн снимется в новом сериале с Янковским
23 марта 2026 19:12
Татьяне Булановой вызвали врача после концерта в Ульяновской области
23 марта 2026 18:35
Корпус лавок "Скоба" на Рождественской признали ОКН
23 марта 2026 16:52
Инструкторов экотуризма особо охраняемых природных территорий готовят в Нижегородской области
Марк Эйдельштейн представил в Нижнем Новгороде новый фильм

29 марта 2026 21:42 Культура и отдых
Марк Эйдельштейн представил в Нижнем Новгороде новый фильм

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Марк Эйдельштейн представил в Нижнем Новгороде фильм "Космос засыпает" (16+), передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Космос засыпает" – первая полнометражная работа режиссера Антон Мамыкин, которая произвела фурор на кинофестивале кинодебютов "Дух огня", который проходил с 12 по 16 марта в Ханты-Мансийске. Картина завоевала пять наград, в том числе главный приз конкурса – "Золотую тайгу" имени Сергея Соловьева за лучший отечественный дебютный фильм. Также Марк Эйдельштейн, уроженец Нижнего Новгорода, получил приз имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль.

"Космос засыпает" – это история студента престижного вуза, будущего инженера-ракетостроителя, который вынужден ради семьи вернуться на малую родину – в далекий поселок Шойна, где дома постепенно уходят под песок.

Антон Мамыкин рассказал, что поиск актера на главную роль был непростым. В какой-то момент кастинг-директор "в порядке бреда" предложил кандидатуру Марка Эйдельштейна.

"Я почему-то был против. Но когда он записал пробы, а потом мы пообщались, я удивился, насколько это точное попадание в образ", – признался режиссер.

Отвечая на вопрос, с каким чувством зрители должны выйти из зала, Мамыкин отметил: "Фильм непростой с эмоциональной точки зрения. Хочется, чтобы зрители вышли с внутренним светом и ощущением надежды".

Пообщаться журналистам удалось и с исполнителем главной роли, у которого накануне предпоказа поднялась температура. Несмотря на это, актер не отказал прессе.

"Мне кажется, у главного героя не стоит мечта полететь в космос, а дать возможность людям выходить за рамки возможного. Он верит, что можно больше и надо мыслить шире. Мне он этим очень откликается. Мне бы тоже хотелось показывать, что выходить за пределы возможного возможно", – сказал Эйдельштейн.

Позже, уже выйдя на сцену нижегородского "Рекорда", он обратился к зрителям: "Если бы вы после просмотра фильма отдали время своей мечте, сформулировали бы ее или подумали, как можно ее воплотить, было бы круто!"

Ранее сообщалось, что Марк Эйдельштейн сыграл военного фотографа Роберта Капу в англоязычном байопике. А еще он вошел в актерский состав восьмисерийного психологического технотриллера "Хакеры" с Иваном Янковским. 

Новости по теме
14 октября 2025 22:18
Марк Эйдельштейн: "Люблю все нижегородское!"
29 июля 2025 10:17
Марк Эйдельштейн может сыграть советского диктора Юрия Левитана
19 марта 2025 14:55
Марк Эйдельштейн подписал контракт с американским актерским агентством WME
