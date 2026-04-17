  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Эксклюзив
17 апреля 2026 20:06 Культура и отдых
Съемки второго сезона Камбэка начнутся в Нижнем Новгороде осенью

Фото: продюсерская компания Russian Code

Съемки второго сезона сериала "Камбэк" (18+) пройдут в Нижнем Новгороде осенью 2026 года. Об этом заявил исполнитель главной роли Александр Петров на встрече с поклонниками 17 апреля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Популярный артист представил в столице Приволжья новый фильм со своим участием под названием "Коммерсант" (18+). Он про начинающего бизнесмена, который в погоне за легкими деньками ввязался в мошенническую схему. 

Актер, выступая перед зрителям, признался в любви Нижнему Новгороду. Сказал, что город стал для него родным. 

"Здесь у меня было много разных кинематографических свершений, начиная от сериала "Метод" (18+) и заканчивая "Камбэком". Кстати, осенью вернемся снимать второй сезон. Если увидите нас на улицах города, сильно не бейте", - пошутил Петров. 

Напомним, что действия в "Камбэке" разворачиваются в Нижнем Новгороде начала 2000-х. Александр Петров сыграл бомжа, который подружился со школьниками. У мужчины амнезия и огромный шрам на голове. Ребята взялись помочь ему вспомнить свое страшное прошлое.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кинематограф Фильм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных