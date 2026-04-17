Съемки второго сезона "Камбэка" начнутся в Нижнем Новгороде осенью Культура и отдых

Фото: продюсерская компания Russian Code

Съемки второго сезона сериала "Камбэк" (18+) пройдут в Нижнем Новгороде осенью 2026 года. Об этом заявил исполнитель главной роли Александр Петров на встрече с поклонниками 17 апреля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Популярный артист представил в столице Приволжья новый фильм со своим участием под названием "Коммерсант" (18+). Он про начинающего бизнесмена, который в погоне за легкими деньками ввязался в мошенническую схему.

Актер, выступая перед зрителям, признался в любви Нижнему Новгороду. Сказал, что город стал для него родным.

"Здесь у меня было много разных кинематографических свершений, начиная от сериала "Метод" (18+) и заканчивая "Камбэком". Кстати, осенью вернемся снимать второй сезон. Если увидите нас на улицах города, сильно не бейте", - пошутил Петров.

Напомним, что действия в "Камбэке" разворачиваются в Нижнем Новгороде начала 2000-х. Александр Петров сыграл бомжа, который подружился со школьниками. У мужчины амнезия и огромный шрам на голове. Ребята взялись помочь ему вспомнить свое страшное прошлое.