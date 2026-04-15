В США начались съемки сериала с Марком Эйдельштейном в главной роли

15 апреля 2026 10:59 Культура и отдых
Съемки второго сезона сериала "Мистер и миссис Смит" (18+) от Amazon официально возобновились в Лос-Анжелесе. Одну из главных ролей исполнит нижегородец Марк Эйдельштейн.

Как пишет издание Deadline, ранее проект временно приостанавливали из‑за смены шоураннера.

Первый сезон "Мистера и миссис Смит", вышедший в 2024 году, рассказывал о двух незнакомцах, которые устраиваются на работу в таинственное шпионское агентство. Им предлагают новые личности и фиктивный брак, а вместе с ним — опасные миссии, роскошную жизнь и постоянную игру на грани разоблачения. Постепенно профессиональная легенда осложняется реальными чувствами между героями.

Первый сезон сериала получил 16 номинаций на премию "Эмми" и выиграл две награды. 

Во втором сезоне зрителям представят новую пару агентов. Роль Джона Смита получил Эйдельштейн. Его партнершей стала 23-летняя Талия Райдер, для которой эта работа станет телевизионным дебютом. Изначально на роль рассматривалась Софи Тэтчер, однако из‑за занятости в другом сериале она покинула проект.

Подробности сюжета второго сезона пока держатся в секрете, однако известно, что концепция останется прежней.

Помимо "Мистера и миссис Смит", он сыграл в биографической драме Becoming Capa (18+), а также присоединился к касту триллера "Хакеры" (18+) с Иваном Янковским.

