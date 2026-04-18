ОКО намерен расторгнуть контракт на реконструкцию нижегородской станции аэрации

Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
АО "Объединённый коммунальный оператор" (ОКО, ранее известное как АО "Нижегородский водоканал") приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с федеральным автономным учреждением "РосКапСтрой" на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. Об этом стало известно из документов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщает "Ъ-Приволжье".

Контракт на модернизацию очистных сооружений в Нижнем Новгороде был заключён с "РосКапСтроем" в 2022 году. Общая стоимость проекта составляет 11,76 млрд рублей. На данный момент завершён первый этап модернизации, с отставанием от графика на год.

Ранее планировалось, что модернизацию Нижегородской станции аэрации завершат в 2030 году, а в феврале на объекте произошло обрушение купола отстойника.

ОКО, выступая в роли муниципального заказчика, отказалось от дальнейшего исполнения договора с "РосКапСтроем". Компания подала заявление о включении федерального учреждения в реестр недобросовестных поставщиков. Дело находится на рассмотрении в ФАС России.

В ОКО подтвердили подачу документов в ФАС. Компания пока воздержалась от дальнейших комментариев относительно претензий к генподрядчику.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АО "ОКО" Нижегородская станция аэрации Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных