ОКО намерен расторгнуть контракт на реконструкцию нижегородской станции аэрации Общество

АО "Объединённый коммунальный оператор" (ОКО, ранее известное как АО "Нижегородский водоканал") приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть контракт с федеральным автономным учреждением "РосКапСтрой" на реконструкцию Нижегородской станции аэрации. Об этом стало известно из документов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, сообщает "Ъ-Приволжье".

Контракт на модернизацию очистных сооружений в Нижнем Новгороде был заключён с "РосКапСтроем" в 2022 году. Общая стоимость проекта составляет 11,76 млрд рублей. На данный момент завершён первый этап модернизации, с отставанием от графика на год.

Ранее планировалось, что модернизацию Нижегородской станции аэрации завершат в 2030 году, а в феврале на объекте произошло обрушение купола отстойника.

ОКО, выступая в роли муниципального заказчика, отказалось от дальнейшего исполнения договора с "РосКапСтроем". Компания подала заявление о включении федерального учреждения в реестр недобросовестных поставщиков. Дело находится на рассмотрении в ФАС России.

В ОКО подтвердили подачу документов в ФАС. Компания пока воздержалась от дальнейших комментариев относительно претензий к генподрядчику.