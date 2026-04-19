Глава Балахны опроверг слухи о расселении жителей треснувшего дома в бараки Общество

Фото: Андрей Дранишников / VK

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников заявил, что информация о возможном переселении жителей дома №54 на улице Энгельса в бараки не соответствует действительности.

"Хочу опровергнуть слухи - расселения в бараки не будет. Жителям будет предоставлено нормальное жилье согласно всем требованиям жилищного кодекса, либо выплачена денежная компенсация, на которую они сами приобретут жилье - учтем пожелания жителей", — написал Дранишников в своих соцсетях.

Сейчас жильцы первого и второго подъездов продолжают вывозить вещи. На месте работают спасатели: они сопровождают людей в квартиры и следят за безопасностью.

В третий подъезд специалистам удалось попасть только на первый этаж — дальнейшее продвижение признано небезопасным. Доступ для жильцов туда закрыт. Несколько человек не успели забрать даже документы, и администрация намерена помочь им с их восстановлением.

В ПВР остаются восемь человек. Им предоставлены горячее питание и все необходимое. Глава округа сообщил, что пообщался с пострадавшими и сейчас отдельно прорабатываются частные вопросы каждой семьи.

Экспертиза состояния здания уже проведена, ее официальные результаты ожидаются завтра. По предварительным выводам специалистов, дом будет признан аварийным и подлежащим расселению. Вопрос финансирования находится в проработке у правительства Нижегородской области.

Напомним, 17 апреля в стене трехэтажного многоквартирного дома №54 на улице Энгельса образовалась крупная трещина, которая продолжает увеличиваться. Жильцов экстренно эвакуировали. В пункт временного размещения были направлены 20 человек, им обеспечили спальные места и питание. В округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы обрушения здания. СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Расследование находится на контроле прокуратуры.