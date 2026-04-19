Весенний призыв 2026: куда пойдут служить нижегородцы
Куда жаловаться на подтопления в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемые убийцы нижегородского экс-депутата
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

Глава Балахны опроверг слухи о расселении жителей треснувшего дома в бараки

Фото: Андрей Дранишников / VK

Глава Балахнинского округа Андрей Дранишников заявил, что информация о возможном переселении жителей дома №54 на улице Энгельса в бараки не соответствует действительности.  

"Хочу опровергнуть слухи - расселения в бараки не будет. Жителям будет предоставлено нормальное жилье согласно всем требованиям жилищного кодекса, либо выплачена денежная компенсация, на которую они сами приобретут жилье - учтем пожелания жителей", — написал Дранишников в своих соцсетях.  

Сейчас жильцы первого и второго подъездов продолжают вывозить вещи. На месте работают спасатели: они сопровождают людей в квартиры и следят за безопасностью.  

В третий подъезд специалистам удалось попасть только на первый этаж — дальнейшее продвижение признано небезопасным. Доступ для жильцов туда закрыт. Несколько человек не успели забрать даже документы, и администрация намерена помочь им с их восстановлением.  

В ПВР остаются восемь человек. Им предоставлены горячее питание и все необходимое. Глава округа сообщил, что пообщался с пострадавшими и сейчас отдельно прорабатываются частные вопросы каждой семьи.  

Экспертиза состояния здания уже проведена, ее официальные результаты ожидаются завтра. По предварительным выводам специалистов, дом будет признан аварийным и подлежащим расселению. Вопрос финансирования находится в проработке у правительства Нижегородской области.  

Напомним, 17 апреля в стене трехэтажного многоквартирного дома №54 на улице Энгельса образовалась крупная трещина, которая продолжает увеличиваться. Жильцов экстренно эвакуировали. В пункт временного размещения были направлены 20 человек, им обеспечили спальные места и питание. В округе введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы обрушения здания. СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Расследование находится на контроле прокуратуры.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Балахна Жилье пере
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных