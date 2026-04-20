300 тонн реагентов высыпали на дороги Нижнего Новгорода 20 апреля Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Около 300 тонн противогололедных реагентов высыпали на дороги Нижнего Новгорода из-за снегопада 20 апреля. Об этом сообщили в администрации города.

Обработку опасных участков дорожные службы начали с 05:00. В первую очередь техника вышла на спуски и подъемы, мосты, путепроводы, перекрестки и остановки общественного транспорта. Сейчас в работе находятся 20 комбинированных дорожных машин. Обработка продолжается.

Кроме того, специалисты откачивают воду с проезжей части. В работе задействованы 30 единиц техники и 28 мотопомп. Уже откачано более 2500 кубометров воды.

Ранее сообщалось, что 20 апреля в Нижнем Новгороде может выпасть до 13 см снега. По прогнозам, непогода сохранится и завтра.