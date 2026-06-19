Финансирование ищут для строительства футбольного поля с подогревом на Мещере Спорт

В Нижегородской области продолжается работа по определению источников финансирования для строительства футбольного поля рядом с ФОКом «Мещерский» в Канавинском районе. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве спорта региона.

В ведомстве уточнили, что из-за роста стоимости строительных материалов ранее рассчитанный бюджет проекта может потребовать пересмотра. Ранее строительство нового футбольного поля на улице Карла Маркса оценивалось в 155 млн рублей.

В июле 2025 года проект получил положительное заключение госэкспертизы. После определения источников средств будут обозначены точные сроки начала и окончания работ. Подрядчика выберут по итогам конкурсных процедур.

Согласно проекту, планируется создать футбольное поле с искусственным покрытием и системой подогрева. По данным публичной кадастровой карты, площадь участка под застройку составляет 13,7 тысячи квадратных метров. Само поле займет более 9 тысяч квадратных метров. По периметру установят трибуны, рассчитанные на 499 зрителей.

Ранее сообщалось, что Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.