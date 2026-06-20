Нижегородские школьники будут обучаться по новому стандарту с 1 сентября Общество

С 1 сентября 2027 года в российских школах начнет действовать обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Об этом РИА Новости сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По его словам, изменения направлены на то, чтобы сделать школьное образование более практико-ориентированным и адаптированным к современным условиям.

Согласно новым требованиям, учащиеся старших классов смогут изучать все предметы исключительно на базовом уровне. В настоящее время школьникам необходимо углубленно осваивать как минимум два предмета.

Кроме того, корректировки затронут содержание отдельных дисциплин. Программы по математике, физике, химии и биологии станут более прикладными.

Также в перечень метапредметных результатов планируется включить навыки работы с технологиями искусственного интеллекта.

Утверждение проекта обновленного образовательного стандарта ожидается в июле.

Ранее в министерстве науки и высшего образования Нижегородской области рассказали о новых правилах приема в вузы в 2026 году.