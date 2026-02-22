Нижегородские восьмиклассники останутся без обществознания с 1 сентября Общество

Обществознание с 1 сентября 2026 года будет преподаваться только в 9-11 классах. Из программы восьмых классов предмет исключат. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что переход на новые программы по обществознанию рассчитан на два года и проходит поэтапно. По его словам, с 1 сентября 2025 года предмет сохранялся для учеников восьмых–одиннадцатых классов, а с 1 сентября нынешнего года его будут преподавать только в девятых–одиннадцатых классах.

Кравцов также добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников завершена. В Нижегородской области его уже протестировали.

