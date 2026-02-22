Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Общество

Нижегородские восьмиклассники останутся без обществознания с 1 сентября

22 февраля 2026 09:00 Общество
Нижегородские восьмиклассники останутся без обществознания с 1 сентября

Обществознание с 1 сентября 2026 года будет преподаваться только в 9-11 классах. Из программы восьмых классов предмет исключат. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Министр пояснил, что переход на новые программы по обществознанию рассчитан на два года и проходит поэтапно. По его словам, с 1 сентября 2025 года предмет сохранялся для учеников восьмых–одиннадцатых классов, а с 1 сентября нынешнего года его будут преподавать только в девятых–одиннадцатых классах.

Кравцов также добавил, что подготовка новых единых учебников по обществознанию для старшеклассников завершена. В Нижегородской области его уже протестировали

Ранее выяснилось, что нижегородские выпускники все чаще выбирают профильную математику для сдачи ЕГЭ. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

