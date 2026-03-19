Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2026 18:59
Внеурочный курс "Моя семья" появится в начальной школе с 1 сентября 2026 года
19 марта 2026 18:18
Нижегородцам стала доступна бесплатная пересадка роговицы глаза
19 марта 2026 18:00
Резервисты "БАРС-НН": "Опыт, полученный на сборах, помогает решению задач на основной работе"
19 марта 2026 17:54
Станкевич: "Регионы получат действенный механизм для наведения порядка на контейнерных площадках"
19 марта 2026 17:50
Общественные обсуждения по "Воднику" стартовали в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 17:26
Евгений Люлин отметил, что нижегородцы уже оценили комфорт и скорость обновленных трамваев
19 марта 2026 17:20
Нижний Новгород направит 2 млрд рублей на детей и ветеранов
19 марта 2026 17:03
Нижегородцы высадят более 400 тысяч деревьев в память о героях
19 марта 2026 16:49
Трое мужчин провалились под лед в районе Чкаловской лестницы
19 марта 2026 16:39
Нижегородцы могут подать заявки на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ
19 марта 2026 18:59 Общество
С 1 сентября 2026 года в российских школах появится новый внеурочный курс "Моя семья" для учащихся 1-4 классов. Этот курс не будет обязательным, и решение о его включении в учебный план останется за образовательными учреждениями. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что при принятии решения о введении курса школы обязаны учитывать пожелания родителей. Учебные заведения могут самостоятельно решать, включать ли курс в расписание уроков или оставить его в качестве внеурочной деятельности.

Курс "Моя семья" разработан педагогом Татьяной Поликарповой и направлен на формирование у детей понимания роли семьи в их жизни.

Автор рассказала РИА "Новости", что первоклассники на занятиях смогут осознать, что такое любовь, как семья формирует у ребёнка навыки социальной адаптации, чувство патриотизма и любви к своей стране и её гражданам.

Учебные материалы для 2 класса сфокусированы на традиционных духовно-нравственных ценностях России, исторической памяти и формировании чувства достоинства и свободы.

В 3 классе рассматриваются качества, которые укрепляются в семье, делая детей более добрыми и отзывчивыми. На четвёртом году обучения основное внимание уделяется отношениям между взрослыми и детьми, что помогает подготовить учащихся к подростковому возрасту и учит ценить семейные отношения.

Новый курс сравнивают с уроками "Разговоры о важном", но между ними существуют значительные различия. "Разговоры о важном" — это еженедельные классные часы, охватывающие широкий спектр тем и обязательные для всех школ и классов. В то время как курс "Моя семья" более узкоспециализирован и фокусируется исключительно на вопросах семьи и личных отношений.

Программа курса рассчитана на 34 академических часа в год, что предполагает проведение одного занятия в неделю, как указано в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Образование Семья Школы
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
