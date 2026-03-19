Внеурочный курс "Моя семья" появится в начальной школе с 1 сентября 2026 года Общество

С 1 сентября 2026 года в российских школах появится новый внеурочный курс "Моя семья" для учащихся 1-4 классов. Этот курс не будет обязательным, и решение о его включении в учебный план останется за образовательными учреждениями. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

В ведомстве подчеркнули, что при принятии решения о введении курса школы обязаны учитывать пожелания родителей. Учебные заведения могут самостоятельно решать, включать ли курс в расписание уроков или оставить его в качестве внеурочной деятельности.

Курс "Моя семья" разработан педагогом Татьяной Поликарповой и направлен на формирование у детей понимания роли семьи в их жизни.

Автор рассказала РИА "Новости", что первоклассники на занятиях смогут осознать, что такое любовь, как семья формирует у ребёнка навыки социальной адаптации, чувство патриотизма и любви к своей стране и её гражданам.

Учебные материалы для 2 класса сфокусированы на традиционных духовно-нравственных ценностях России, исторической памяти и формировании чувства достоинства и свободы.

В 3 классе рассматриваются качества, которые укрепляются в семье, делая детей более добрыми и отзывчивыми. На четвёртом году обучения основное внимание уделяется отношениям между взрослыми и детьми, что помогает подготовить учащихся к подростковому возрасту и учит ценить семейные отношения.

Новый курс сравнивают с уроками "Разговоры о важном", но между ними существуют значительные различия. "Разговоры о важном" — это еженедельные классные часы, охватывающие широкий спектр тем и обязательные для всех школ и классов. В то время как курс "Моя семья" более узкоспециализирован и фокусируется исключительно на вопросах семьи и личных отношений.

Программа курса рассчитана на 34 академических часа в год, что предполагает проведение одного занятия в неделю, как указано в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).