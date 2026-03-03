Нижегородские 9-классники будут сдавать обязательный устный экзамен по истории Общество

Фото: Александр Воложанин

С 2027-2028 учебного года для выпускников 9-х классов введут обязательный устный экзамен по истории. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Как пояснил министр, устный экзамен будет проходить перед основным госэкзаменом в формате допуска к государственной итоговой аттестации. Его планируют проводить в период с января по апрель. Экзамен станет единым для всех девятиклассников страны.

Содержание экзаменационных материалов будет полностью соответствовать государственным учебникам по истории.

Начиная с сентября 2026 года все школы будут работать по единым учебникам, в которых всеобщая история и история России объединены в единый курс, а особое внимание уделено роли страны и традиционным ценностям.

Сергей Кравцов также сообщил, что образовательные программы синхронизированы с основным и единым государственными экзаменами. С 1 сентября 2025 года во всех школах действуют единые программы обучения.

Для выпускников 11-х классов история по-прежнему останется экзаменом по выбору при поступлении в вузы на гуманитарные направления.

