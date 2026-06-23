Полиция нашла детей, повредивших более 50 памятников на кладбище в Выксе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские по горячим следам установили личности несовершеннолетних, повредивших надгробия на кладбище в рабочем поселке Досчатое в Выксе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщение о повреждении памятников поступило в полицию 22 июня от местной жительницы. На место выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила 54 мемориала и креста, опрокинутых и разбитых вандалами.

Виновниками оказались трое мальчиков и одна девочка в возрасте девяти и десяти лет. Детей доставили в ОМВД России по Выксе, где сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних опросили их в присутствии законных представителей и органов опеки.

Двое несовершеннолетних помещены в социально-реабилитационный центр. По словам детей, они проходили через кладбище и во время игры наносили удары по конструкциям на могилах.

Полицейские установили 16 граждан, чьи родственники захоронены на местах, где были разбиты памятники. От них приняты заявления. Сейчас проводится проверка. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних и их родителей.

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