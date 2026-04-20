Развлечение молодежи привело к пожару на нижегородском кладбище

Накануне на одном из городских кладбищ Нижнего Новгорода произошёл пожар, в результате которого пострадали захоронения. Об этом в своем Max-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев.
По его словам, возгорание устроила молодежь, которая облюбовала участки у леса для катания на мопедах. Также молодые люди стали поджигать там мусорные баки. В этот раз огонь от контейнеров перекинулся на землю, после чего начался пожар.
Глава города подчеркнул, что кладбище — это сакральное место, куда люди приходят, чтобы почтить память близких, помолчать, помолиться и привести в порядок могилы.
"Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде. Но, надеюсь, не всё потеряно в их душах, и это мракобесие прекратится", - написал Юрий Шалабаев.
В настоящее время готовится заявление в полицию. Кроме того, в ближайшее время на территории кладбища планируется установить новые камеры видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что на установку видеонаблюдения на четырех кладбищах Нижнего Новгорода выделили почти 10 млн рублей.
