Маск допустил открытие завода Tesla в Нижнем Новгороде
Развлечение молодежи привело к пожару на нижегородском кладбище

Фото: Max-канал Юрия Шалабаева

Накануне на одном из городских кладбищ Нижнего Новгорода произошёл пожар, в результате которого пострадали захоронения. Об этом в своем Max-канале сообщил мэр Юрий Шалабаев. 

По его словам, возгорание устроила молодежь, которая облюбовала участки у леса для катания на мопедах. Также молодые люди стали поджигать там мусорные баки. В этот раз огонь от контейнеров перекинулся на землю, после чего начался пожар.

Глава города подчеркнул, что кладбище — это сакральное место, куда люди приходят, чтобы почтить память близких, помолчать, помолиться и привести в порядок могилы.

"Но для лишенных ума и сострадания нет ничего святого. Бесовщина в чистом виде. Но, надеюсь, не всё потеряно в их душах, и это мракобесие прекратится", - написал Юрий Шалабаев. 

В настоящее время готовится заявление в полицию. Кроме того, в ближайшее время на территории кладбища планируется установить новые камеры видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что на установку видеонаблюдения на четырех кладбищах Нижнего Новгорода выделили почти 10 млн рублей. 

