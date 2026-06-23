Вандалы повалили и разбили надгробия на кладбище в Нижегородской области

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В поселке Досчатое рядом с Выксой зафиксирован акт вандализма на местном кладбище. Неизвестные повалили и разбили надгробные памятники.
О случившемся рассказала жительница Нижегородской области в сообществе VK «Типичная Выкса».
По ее словам, повреждений оказалось много. Она отметила, что на нескольких надгробиях остались четкие следы обуви.
«Сегодня были на кладбище в Досчатом и увидели много разбитых поваленных памятников. И это дело рук вандалов, а не природы. Могилы не провалены, не перекошены», — сообщила нижегородка.
Ранее сообщалось, что полиция нашла нижегородца, который пытался отправить «в нокаут» камеру видеонаблюдения в подземном переходе у Московского вокзала.
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