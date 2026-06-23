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Происшествия

Вандалы повалили и разбили надгробия на кладбище в Нижегородской области

23 июня 2026 09:48 Происшествия
Вандалы повалили и разбили надгробия на кладбище в Нижегородской области

Фото: "Типичная Выкса" / VK

В поселке Досчатое рядом с Выксой зафиксирован акт вандализма на местном кладбище. Неизвестные повалили и разбили надгробные памятники.

О случившемся рассказала жительница Нижегородской области в сообществе VK «Типичная Выкса».

По ее словам, повреждений оказалось много. Она отметила, что на нескольких надгробиях остались четкие следы обуви.

«Сегодня были на кладбище в Досчатом и увидели много разбитых поваленных памятников. И это дело рук вандалов, а не природы. Могилы не провалены, не перекошены», — сообщила нижегородка.

Ранее сообщалось, что полиция нашла нижегородца, который пытался отправить «в нокаут» камеру видеонаблюдения в подземном переходе у Московского вокзала.

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Теги:
Вандализм Выкса Кладбище
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