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Объем инвестиций по нижегородским концессиям достиг почти 260 млрд рублей

23 июня 2026 17:18 Экономика
Объем инвестиций по нижегородским концессиям достиг почти 260 млрд рублей

Совокупный объем инвестиций по уже заключенным концессионным соглашениям в Нижегородской области составляет около 260 млрд рублей. Об этом сообщает ИА «НТА-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Представители правительства отметили, что с учетом сложной ситуации с исполнением бюджета в 2026 году регионам страны рекомендуется принять меры по оптимизации расходов.

В рамках выполнения данных рекомендаций было принято решение в текущем году не принимать новых расходных обязательств, связанных с заключением новых концессионных соглашений.

Ранее мы сообщали о том, что Нижегородской области списали еще 4,9 миллиарда рублей бюджетных кредитов.

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Теги:
Деньги Инвестиции экономика
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