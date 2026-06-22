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Нижегородская область получит более 16 млрд рублей на строительство кампуса

22 июня 2026 16:06 Экономика
Нижегородская область получит более 16 млрд рублей на строительство кампуса

Фото: Максим Герасимов

Свыше 31,5 млрд рублей направят из федерального бюджета на создание сети современных университетских кампусов в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Распоряжение о распределении средств между регионами подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Финансирование предусмотрено в федеральном бюджете на 2026−2028 годы. Поддержку получат субъекты, чьи заявки были одобрены Минобрнауки. В их числе Республика Башкортостан, Нижегородская, Сахалинская и Челябинская области.

Согласно документу, Нижегородской области в 2026 году предусмотрено 2,9 млрд рублей, в 2027 году — 4,46 млрд рублей, а в 2028 году — 9 млрд рублей.

Как отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 22 июня, выделенные средства позволят завершить строительство кампусов в Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске в установленные сроки и своевременно ввести объекты в эксплуатацию.

Новые кампусы создаются как многофункциональные пространства с коворкингами, технопарками, аудиториями, спортобъектами, библиотеками и жильём для студентов и сотрудников.

Проекты расширят возможности для исследований, повысят качество образования, поддержат развитие территорий и укрепят связь города и университета.

Финансирование частично обеспечат регионы и бизнес в формате ГЧП и концессий. По поручению президента к 2036 году планируется открыть не менее 40 кампусов.

Ранее сообщалось, что Кабмин направит Нижегородской области почти 3,5 млрд рублей на развитие электротранспорта.

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Теги:
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