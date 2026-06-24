Глеб Никитин проверил ситуацию с топливом на одной из нижегородских АЗС Общество

Фото: Максим Герасимов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил заправку «Лукойла» на улице Родионова и оценил ситуацию с обеспечением жителей топливом. Об этом он рассказал в своем MAX-канале.

Напомним, нижегородцы жаловались на перебои с поставками бензина. На одних станциях топливо исчезло из продажи, на других розничная цена резко взлетела до отметки в 100 рублей за литр из-за ажиотажа.

По словам главы региона, в последние дни на этой АЗС наблюдались очереди, однако во время его визита днем ажиотажа уже не было. Также он отметил отсутствие спекулятивного повышения цен.

Губернатор отметил, что в целом по региону на некоторых автозаправках еще сохраняются перебои, но ситуация постепенно стабилизируется.

В ходе общения с персоналом станции выяснилось, что для предотвращения перекупщиков введено ограничение: в одни руки отпускается не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. Этого объема достаточно для личных нужд автовладельца, но подобная мера блокирует возможность коммерческой перепродажи.

Никитин добавил, что с учетом федеральных договоренностей и решений оперативного штаба ожидает улучшения ситуации и на других сетевых и частных АЗС.

«Уважаемые нижегородцы, прекрасно понимаю причины волнений и тревог, из-за которых люди мотали нервы и теряли время в очередях на АЗС. Но сейчас призываю проявить спокойствие и заправляться по реальной потребности — это будет вклад каждого в скорейшую стабилизацию топливного рынка», — написал губернатор.

Ранее Глеб Никитин высказался о ситуации с бензином в регионе.