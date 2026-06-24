Глеб Никитин проверил ситуацию с топливом на одной из нижегородских АЗС

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил заправку «Лукойла» на улице Родионова и оценил ситуацию с обеспечением жителей топливом. Об этом он рассказал в своем MAX-канале.
Напомним, нижегородцы жаловались на перебои с поставками бензина. На одних станциях топливо исчезло из продажи, на других розничная цена резко взлетела до отметки в 100 рублей за литр из-за ажиотажа.
По словам главы региона, в последние дни на этой АЗС наблюдались очереди, однако во время его визита днем ажиотажа уже не было. Также он отметил отсутствие спекулятивного повышения цен.
Губернатор отметил, что в целом по региону на некоторых автозаправках еще сохраняются перебои, но ситуация постепенно стабилизируется.
В ходе общения с персоналом станции выяснилось, что для предотвращения перекупщиков введено ограничение: в одни руки отпускается не более 30 литров бензина или 60 литров дизельного топлива. Этого объема достаточно для личных нужд автовладельца, но подобная мера блокирует возможность коммерческой перепродажи.
Никитин добавил, что с учетом федеральных договоренностей и решений оперативного штаба ожидает улучшения ситуации и на других сетевых и частных АЗС.
«Уважаемые нижегородцы, прекрасно понимаю причины волнений и тревог, из-за которых люди мотали нервы и теряли время в очередях на АЗС. Но сейчас призываю проявить спокойствие и заправляться по реальной потребности — это будет вклад каждого в скорейшую стабилизацию топливного рынка», — написал губернатор.
Ранее Глеб Никитин высказался о ситуации с бензином в регионе.
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