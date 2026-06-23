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Общество

Глеб Никитин: Нижегородская область обеспечена топливом в необходимом объеме

23 июня 2026 23:35 Общество
Глеб Никитин: Нижегородская область обеспечена топливом в необходимом объеме

Фото: Кира Мишина

Нижегородская область обеспечена необходимым объемом бензина и дизельного топлива. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин. В своем MAX-канале он рассказал о работе по стабилизации ситуации с поставками.

По словам главы области, после переговоров с Правительством РФ, Минэнерго России и руководством компании «Лукойл» были согласованы объемы и графики поставок топлива.

Поставки будут осуществляться не только на АЗС «Лукойла», но и независимым операторам, в том числе в муниципалитетах, где нет заправок этой компании.

Глеб Никитин отметил, что утвержденные объемы полностью соответствуют обычному уровню потребления топлива в регионе.

«Более того, поставки увеличены с учетом возросшего ажиотажного спроса — он и стал основной причиной очередей и ограничений, которые вводили отдельные топливные компании в последние дни. На ряде заправок объем реализации достигал 170% от нормального уровня, и они не справлялись с потоком», — добавил губернатор.

Он подчеркнул, что сейчас причин для ажиотажа нет, поскольку Нижегородская область располагает достаточным количеством бензина и дизельного топлива.

Ранее региональное минэнерго сообщало, что перебои с бензином имеют временный характер. Запасы топлива на нефтебазах Нижегородской области остаются достаточными.

В ведомстве объяснили ситуацию сложностями с логистикой, временными ограничениями на отпуск горючего при объявлении атак БПЛА, увеличением объемов отгрузки топлива в другие регионы России, а также ростом числа потребителей из соседних субъектов. Кроме того, причиной перебоев стал резкий рост спроса на топливо.

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Теги:
Бензин Глеб Никитин Топливо и энергетика
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