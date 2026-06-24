Шалабаев рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на Нижний Новгород Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о последствиях атаки беспилотников на город и уточнил информацию о пострадавших.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня Нижегородская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате погибли два человека, ещё двое были доставлены в больницу. Всего над регионом сбили 23 вражеских беспилотника.

По словам Шалабаева, возгорание жилого дома на территории «большого» Нижнего Новгорода привело к гибели двух человек.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. Власти поддерживают постоянную связь с медиками.

Также мэр отметил, что после атаки зафиксированы локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры. В настоящее время специалисты оценивают масштаб последствий.

«Приношу свои искренние соболезнования семье. Для всех нас это большая трагедия. Распорядился оказать помощь пострадавшим и семье погибших. Сейчас это для нас приоритет», — написал мэр.