Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
24 июня 2026 10:23
Прокуратура контролирует защиту прав нижегородцев после атаки беспилотников
24 июня 2026 09:38
Шалабаев рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на Нижний Новгород
24 июня 2026 09:20
Два человека погибли в результате ночной атаки БПЛА на Нижегородскую область
24 июня 2026 07:35
Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области
23 июня 2026 18:48
Эксклюзив
Экс-глава «Теплоэнерго» Илья Халтурин останется в СИЗО до конца сентября
23 июня 2026 17:51
Эксклюзив
Суд продлил арест бывшему директору «Дома народного единства» Кошелеву
23 июня 2026 14:45
Египтянина выдворили из Нижегородской области
23 июня 2026 14:28
Гибель электромонтера в Нижегородской области обернулась уголовным делом
23 июня 2026 11:42
Полиция нашла детей, повредивших более 50 памятников на кладбище в Выксе
23 июня 2026 10:29
Эксклюзив
Нижегородское метро встало утром 23 июня из‑за падения пассажира на рельсы
Происшествия

Шалабаев рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на Нижний Новгород

24 июня 2026 09:38 Происшествия
Шалабаев рассказал о состоянии пострадавших после атаки БПЛА на Нижний Новгород

Фото: Александр Воложанин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал о последствиях атаки беспилотников на город и уточнил информацию о пострадавших.

Напомним, в ночь с 23 на 24 июня Нижегородская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате погибли два человека, ещё двое были доставлены в больницу. Всего над регионом сбили 23 вражеских беспилотника.

По словам Шалабаева, возгорание жилого дома на территории «большого» Нижнего Новгорода привело к гибели двух человек.

Жизни пострадавших ничего не угрожает. Власти поддерживают постоянную связь с медиками.

Также мэр отметил, что после атаки зафиксированы локальные повреждения жилой и промышленной инфраструктуры. В настоящее время специалисты оценивают масштаб последствий.

«Приношу свои искренние соболезнования семье. Для всех нас это большая трагедия. Распорядился оказать помощь пострадавшим и семье погибших. Сейчас это для нас приоритет», — написал мэр.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
беспилотники Смерть Юрий Шалабаев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных