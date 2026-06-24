Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области Происшествия

Нижегородская область подверглась ночной атаке беспилотников самолетного типа.

Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских БПЛА на территории России.

Атаки также были зафиксированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Добавим, что в Нижегородской области сейчас введен режим Беспилотная опасность.