Атаку украинских БПЛА отразили в Нижегородской области

Нижегородская область подверглась ночной атаке беспилотников самолетного типа.
Как сообщили в Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 323 украинских БПЛА на территории России.
Атаки также были зафиксированы в Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областях, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.
Кроме того, беспилотники были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.
Добавим, что в Нижегородской области сейчас введен режим Беспилотная опасность.
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