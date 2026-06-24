Два человека погибли в результате ночной атаки БПЛА на Нижегородскую область Происшествия

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на территорию Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем MAX-канале.

По словам главы региона, ночью было уничтожено 23 БПЛА. Предварительно, в результате падения обломков повреждения получили один промышленный объект, несколько автомобилей и жилые дома.

«Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице», — заявил Глеб Никитин.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что пострадавшим и их семьям будет оказана необходимая помощь.

При этом критических повреждений промышленной инфраструктуры не зафиксировано. На местах работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий атаки.

«Силы ПВО продолжают защищать небо над регионом — сердечно благодарю всех, кто борется за безопасность Нижегородской области.», — добавил Глеб Никитин.

Напомним, нижегородский аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Три рейса отменили, шесть задерживаются.