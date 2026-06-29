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Экономика

Нижний Новгород занял 65 место в рейтинге городов по строительству жилья

29 июня 2026 10:02 Экономика
Нижний Новгород занял 65 место в рейтинге городов по строительству жилья

Фото: Александр Воложанин

Нижний Новгород расположился на 65-й строчке в рейтинге городов России по строительству жилья. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков «РИА Новости».

В прошлом году ввели в эксплуатацию 637 тысяч квадратных метров жилья или 0,520 «квадрата» на одного нижегородца. При этом объем такой недвижимости сократился на 3,9%.

Удельный вес городского введенного жилья в общем объеме региона достиг 36,2%. Тем временем обеспеченность жильем в 2025 году составила 32,6 квадратного метра на человека.

Возглавили рейтинг Кызыл с 2,348 «квадрата» на одного человека, Краснодар с 2,151 квадратного метра и Тюмень с 1,986 «квадрата». В конце оказались Мурманск с 0,032 квадратного метра, Петропавловск-Камчатский с 0,081 «квадрата» и Комсомольск-на-Амуре с 0,085 квадратного метра.

К слову, 96-е место в списке занял Дзержинск с 0,172 «квадрата» введенного жилья на человека. Обеспеченность населения недвижимостью в городе химиков составила 26,8 квадратного метра на одного жителя.

Ранее мы сообщали о том, что квадратный метр в нижегородских новостройках подорожал до 226,5 тысячи рублей.

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Теги:
Жилье Рейтинг Строительство
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