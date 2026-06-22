Нижегородская область вошла в топ-15 регионов по доходам населения

Нижегородская область расположилась на 14 строчке в рейтинге регионов России по доходам населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков «РИА Новости».
Основой стали данные официальной статистики за прошлый год. В частности, медианные доходы и стоимость фиксированного набора товаров и услуг, отношение которых друг к другу ставило 2,26.
Люди, проживающие за чертой бедности, имеет среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы. Таких нижегородцев в прошлом году было 158 049 человек или 5,2% населения. По сравнению с 2024 годом их количество сократилось на 0,4%.
В целом по России медианной зарплаты хватит на 2,19 фиксированных набора товаров и услуг. За чертой бедности оказались 6,7% жителей страны.
Возглавили рейтинг Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа. В конце списка оказались Карачаево-Черкесская республика, Тыва и Ингушетия.
Ранее мы сообщали о том, что Нижегородская область заняла 31 место по уровню благосостояния семей.
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