Юрист объяснил, вправе ли кафе отказывать в посещении туалета без заказа Общество

Фото: Кира Мишина

Многие сталкивались с ситуацией, когда сотрудники заведений общественного питания отказывают в посещении туалета при отсутствии покупки. О том, насколько подобная практика законна, НИА «Нижний Новгород» рассказал член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

Эксперт пояснил, что существует две позиции. С одной стороны, отказ может рассматриваться как нарушение прав гражданина. Навязывать покупку из‑за того, что человек хочет воспользоваться туалетом, неправомерно. Есть судебные решения, где требования что‑то приобрести в подобной ситуации признавались незаконными.

С другой стороны, территория кафе является частной собственностью, и владелец вправе устанавливать определенные правила пользования имуществом. В том числе может идти речь об оплате услуги. Однако, как подчеркнул юрист, вопрос остается неоднозначным: с одной стороны — право собственности, с другой — недопустимость навязывания покупки.

Здесь такая «двойкая» история, но в целом отказ сотрудников заведения близок к неправомерному, — считает эксперт.

Отдельно специалист отметил случаи, когда на туалет устанавливается кодовый замок, а пароль выдают только после покупки. По убеждению Алексея Конецкого, это незаконно, поскольку таким образом посетителя вынуждают приобрести товар. Подобные действия могут быть оспорены.

В таких ситуациях эффективнее обращаться не сразу с иском в суд, а с жалобой в Роспотребнадзор, прокуратуру или другие надзорные органы. Ведомство может провести проверку, установить факт нарушения и привлечь заведение к ответственности. Полученные материалы затем можно использовать в суде для упрощения процесса разбирательства.

Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России «Чтоб ты знал».

Ранее нижегородцам рассказали, можно ли вернуть товар без кассового чека.