Новые правила работы маркетплейсов: изменится ли что-то для нижегородцев Общество

Фото: Кирилл Мартынов

С 1 октября 2026 года вступают в силу новые правила работы маркетплейсов, которые обязывают их раскрывать более полную информацию о продавцах. О том, какие права есть у покупателей при онлайн‑шоппинге и к кому предъявлять претензии, НИА «Нижний Новгород» рассказал член регионального отделения Ассоциации юристов России Алексей Конецкий.

Эксперт напомнил, что маркетплейс — это не магазин, а скорее торговый центр, где размещаются отдельные продавцы. Ключевое право покупателя — на полную и достоверную информацию. В карточке товара должны быть указаны сведения о продавце — индивидуальном предпринимателе или юрлице, его местонахождении, а также подробные данные о товаре, его свойствах, цвете и конфигурации. Эта информация необходимо, чтобы в случае спора потребитель мог напрямую направить претензию продавцу.

Если спор доходит до суда и потребитель выигрывает дело, он вправе взыскать неустойку, штраф в свою пользу, а также компенсацию расходы на представителя или юриста. Все убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению.

Говоря о новых правилах, которые начнут действовать с 1 октября, эксперт отметил, что законодательство трансформируется под реалии рынка. Маркетплейсы не хотят отвечать по обязательствам своих продавцов, однако покупатели должны иметь возможность получить полную информацию о том, кто именно продает товар, чтобы беспрепятственно предъявить требования.

По словам Алексея Конецкого, сам закон о защите прав потребителей действует более 30 лет и остается одним из самых прогрессивных. Он направлен на защиту граждан, хотя на практике встречаются и случаи злоупотребления правами со стороны покупателей. Новые нормы конкретизируют отдельные аспекты работы маркетплейсов, но не вводят принципиально новых правил торговли.

Маркетплейсы — это такая экосистема, которая подмяла под себя селлеров и навязывает свои правила, в том числе на потребителей. Но те не обязаны играть по правилам маркетплейса. Есть закон, есть постановление правительства, и соответственно идет конкретизация по некоторым моментам, это нельзя назвать новыми правилами торговли, — считает эксперт.

Отвечая на вопрос, к кому обращаться с претензией, юрист рекомендовал обращаться к тому, у кого был куплен товар. Если дело дойдет до суда, продавец может привлечь маркетплейс в качестве третьего лица, и тогда спор будет рассмотрен с учетом всех обстоятельств.

Общение с юристом проходило в рамках совместного проекта медиагруппы НОИЦ и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России «Чтоб ты знал».

Ранее нижегородцам рассказали, можно ли вернуть товар без кассового чека.