Нижегородцы смогут чаще летать в Египет Общество

Фото: Максим Герасимов

Дополнительные рейсы в Египет будут летать из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

С 6 июля авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять новые рейсы из столицы Приволжья в Хургаду.

Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 человек.

Рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам и средам. Вылеты намечены на 6, 15 и 27 июля, а также на 5 августа.

Кроме того, из Нижнего Новгорода доступны перелеты в Шарм-эль-Шейх.

Ранее сообщалось, что 5 июля были восстановлены прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском.