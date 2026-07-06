Нижегородцы смогут чаще летать в Египет

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Дополнительные рейсы в Египет будут летать из нижегородского аэропорта имени В.П. Чкалова. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
С 6 июля авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять новые рейсы из столицы Приволжья в Хургаду.
Перевозка пассажиров осуществляется на самолетах Airbus A320, рассчитанных на 180 человек.
Рейсы запланированы дважды в неделю — по понедельникам и средам. Вылеты намечены на 6, 15 и 27 июля, а также на 5 августа.
Кроме того, из Нижнего Новгорода доступны перелеты в Шарм-эль-Шейх.
Ранее сообщалось, что 5 июля были восстановлены прямые авиарейсы между Нижним Новгородом и Минском.
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