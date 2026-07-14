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Общество

Почти 150 вылетов выполнила санитарная авиация Нижегородской области в 2026 году

14 июля 2026 11:52 Общество
Почти 150 вылетов выполнила санитарная авиация Нижегородской области в 2026 году

Фото: Нижегородский территориальный центр медицины катастроф

С января по июнь 2026 года санитарная авиация региона совершила порядка 150 вылетов и эвакуировала более 130 пациентов в тяжелом состоянии. Среди спасенных — около 20 детей, в том числе трое — в возрасте до одного года. Об этом сообщили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

Работа санитарной авиации ведется в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Эвакуация пациентов производится вертолетом «Ансат» отечественного производства. На его борту размещено необходимое реанимационное оборудование: монитор, дефибриллятор, аппараты ЭКГ и искусственной вентиляции легких, средства иммобилизации, электронная система для дозированного введения лекарственных препаратов.

Всего на территории региона насчитывается около 50 вертолетных и посадочных площадок, находящихся в ведении различных организаций. Часть из них расположена непосредственно при медицинских учреждениях. В круглосуточном режиме используется вертолетная площадка центра медицины катастроф на территории Областной клинической больницы имени Н.А. Семашко. При необходимости задействуется посадочная площадка международного аэропорта имени В.П. Чкалова. Также завершено строительство новой площадки в «Квартале здоровья» при Специализированной кардиохирургической больнице имени академика Б.А. Королёва. После получения авиационного паспорта она начнет использоваться для оперативной доставки пациентов в детскую областную и кардиохирургическую больницы.

Площадки в Нижнем Новгороде оборудованы системами «Ночной старт», а в Шахунье, Урене, Арзамасе, Починках и Выксе, где действуют первичные сосудистые отделения и травмацентры второго уровня, установлены автономные мобильные светотехнические комплексы. Это дает возможность проводить эвакуацию в любое время суток. Кроме того, вертолет имеет полозковый тип шасси, благодаря чему может совершать посадки на необорудованных площадках — стадионах, полях и слабом грунте.

Заявки от медицинских организаций круглосуточно принимает и обрабатывает оперативно-диспетчерский отдел центра медицины катастроф.

Состав медицинских бригад определяется в зависимости от состояния пациента: чаще всего востребованы анестезиологии-реаниматологи, а также общепрофильные врачебные бригады. Санитарная авиация используется и для доставки узких специалистов: хирургов, травматологов, нейрохирургов — в тех ситуациях, когда транспортировка больного небезопасна.

«За восемь лет работы санитарная авиация стала неотъемлемой частью системы экстренной помощи в регионе. Современное оснащение медицинского модуля позволяет бригаде проводить интенсивную терапию прямо в полете. Сеть посадочных площадок и светотехнического оборудования обеспечивает круглосуточный режим работы. С 2018 года выполнено порядка 2,6 тысячи вылетов, эвакуировано около 2,4 тысячи пациентов, из которых почти 270 — дети. В нынешнем году чаще всего вылеты совершались в Урень, Шахунью, Арзамас и Починки, при этом география полетов охватывает все районы области», — рассказал главный врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф Михаил Созонов.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, чаще всего вызов санавиации был необходим для пациентов с болезнями системы кровообращения — 59% случаев. На тяжелые травмы различного происхождения приходится 16%, на хирургическую патологию — 7%. Осложнения у беременных и рожениц составляют 5%, инфекционные и нефрологические заболевания — по 4%, еще 5% - прочие патологии.

Служба санитарной авиации действует в регионе с 2018 года. Ее работа регламентирована приказом министерства здравоохранения Нижегородской области, который определяет порядок эвакуации, показания и противопоказания к ней, а также критерии применения вертолетной техники при различных патологиях и для разных возрастных групп. Полеты выполняются по всей территории области, а при необходимости — и за ее пределами. Время в пути до самого отдаленного района не превышает полутора часов.

Напомним, нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Он включает 11 федеральных проектов: «Здоровье для каждого», «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Медицинские кадры», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Борьба с сахарным диабетом», «Борьба с гепатитом и минимизация рисков распространения заболевания», «Совершенствование экстренной медпомощи», «Развитие федеральных медицинских организаций, включая развитие сети национальных исследовательских центров», «Национальная платформа «Здоровье», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

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Теги:
авиация Медицина и здоровье Нацпроект
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