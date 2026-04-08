  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Происшествия

Нижегородец получил 14 лет колонии за госизмену в интересах Украины

08 апреля 2026 12:09
Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителей Нижегородской и Тверской областей, признанных виновными в госизмене в интересах Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

По данным ведомства, противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ в Нижегородской и Тверской областях.

Как установило следствие, нижегородец через переписку в Telegram сформировал у жителя Твери негативное отношение к СВО, после чего склонил его к вступлению в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. Завербованному тверяку предстояло совершать преступления в интересах террористов и воевать против ВС РФ. 

Отмечается, что в ходе расследования были собраны доказательства причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание. Жителю Твери назначено 16 лет и 9 месяцев лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Житель Нижегородской области приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и последующих 11 лет — в колонии строгого режима.

Напомним, что двух нижегородцев приговорили к 23 годам за диверсии и госизмену.

Сообщалось также, что два нижегородских подростка получили 6 и 8 лет колонии за теракт на ж/д.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госизмена Приговор ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных