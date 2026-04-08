Нижегородец получил 14 лет колонии за госизмену в интересах Украины

Вступил в законную силу приговор суда в отношении жителей Нижегородской и Тверской областей, признанных виновными в госизмене в интересах Украины. Об этом сообщили в УФСБ России по Нижегородской области.

По данным ведомства, противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками ФСБ в Нижегородской и Тверской областях.

Как установило следствие, нижегородец через переписку в Telegram сформировал у жителя Твери негативное отношение к СВО, после чего склонил его к вступлению в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. Завербованному тверяку предстояло совершать преступления в интересах террористов и воевать против ВС РФ.

Отмечается, что в ходе расследования были собраны доказательства причастности фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

Суд признал обвиняемых виновными и назначил им наказание. Жителю Твери назначено 16 лет и 9 месяцев лишения свободы: первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Житель Нижегородской области приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и последующих 11 лет — в колонии строгого режима.

