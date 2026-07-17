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Памятник легендарному хоккеисту Коноваленко установят в Нижнем Новгороде

17 июля 2026 16:40
Памятник легендарному хоккеисту Коноваленко установят в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба гордумы Нижнего Новгорода

Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде поддержал инициативу об установке бюста Герою Социалистического Труда, начальнику станции «Горький-товарный» Ивану Макарову. Заседание провел председатель городской Думы Евгений Чинцов.

Бюст планируется установить на площади рядом с памятником «Воину-железнодорожнику» в микрорайоне Сортировочный Канавинского района. Руководство Горьковской железной дороги, профсоюзная организация и Совет ветеранов представили членам комитета эскиз будущего памятника.

Кроме того, комитет одобрил предложение коллектива завода «Красный якорь» о переносе памятника погибшим воинам, который находится на балансе предприятия. Необходимость переноса связана с переходом прав собственности на земельный участок. Согласно представленному проекту, памятник разместят на видовой площадке рядом с центральной проходной завода на Московском шоссе, а также благоустроят прилегающую территорию.

Положительное заключение также получило ходатайство управляющей компании «Группа ГАЗ» об увековечении памяти легендарного вратаря сборной СССР и горьковского «Торпедо», двукратного олимпийского чемпиона, восьмикратного чемпиона мира, семикратного чемпиона Европы и Почетного гражданина Нижегородской области Виктора Коноваленко. После подготовки эскиза комитет определит возможное место установки памятника. Известно, что автором монумента будет скульптор Алексей Щитов.

Также члены комитета поддержали инициативу об увековечении памяти выпускника школы №138 Ленинского района Дмитрия Хрулева, погибшего на СВО.

По итогам заседания Евгений Чинцов сообщил, что комитет рекомендовал вынести на рассмотрение городской Думы вопросы об установке ко Дню железнодорожника бюста Ивану Макарову и мемориальной доски Дмитрию Хрулеву на фасаде школы, где он учился.

«Также нас удовлетворил новый предложенный заводом „Красный якорь“ вариант оформления пространства вокруг переносимого к центральной проходной памятника погибшим воинам», — отметил Чинцов.

Напомним, в начале июля Евгений Чинцов принял участие в открытии памятника летчику Александру Молеву. А месяцем ранее — в открытии памятника академику РАН Андрею Гапонову-Грехову.

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Теги:
Гордума Евгений Чинцов Память
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