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Общество

Закон о памяти жертв геноцида в годы ВОВ разработали в Нижегородской области

03 июля 2026 10:26 Общество
Закон о памяти жертв геноцида в годы ВОВ разработали в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области разработали закон о регулировании вопросов, связанных с увековечением памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Проект правового документа внес в Законодательное собрание губернатор Глеб Никитин.

Как отмечается в пояснительной записке, документ подготовлен для реализации федерального закона, в котором закреплено, что память погибших подлежит увековечению, а организацией этой работы занимаются федеральные и региональные власти, а также органы местного самоуправления в пределах своих полномочий.

Кроме того, Минкульт России утвердил план мероприятий по реализации федерального закона. В нем регионам рекомендовано совершенствовать собственное законодательство в этой сфере.

Внесенный в региональный парламент проект предлагает определить основные формы увековечения памяти на территории Нижегородской области. Также в нем прописываются полномочия Законодательного собрания, правительства региона, профильного исполнительного органа и муниципалитетов.

Отдельная статья касается финансирования. Расходы на реализацию полномочий предлагается покрывать за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Законопроект распространяется на неопределенный круг лиц. Его принятие, как отмечается в пояснительной записке, позволит урегулировать отдельные вопросы в сфере сохранения памяти о жертвах геноцида, погибших в 1941—1945 годах.

Ранее сообщалось, что в канун Дня памяти и скорби в Бутурлинском округе прошло торжественное перезахоронение останков пропавшего без вести в годы ВОВ Сергея Разуваева.

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Теги:
ВОВ Память
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