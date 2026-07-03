Закон о памяти жертв геноцида в годы ВОВ разработали в Нижегородской области

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В Нижегородской области разработали закон о регулировании вопросов, связанных с увековечением памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Проект правового документа внес в Законодательное собрание губернатор Глеб Никитин.
Как отмечается в пояснительной записке, документ подготовлен для реализации федерального закона, в котором закреплено, что память погибших подлежит увековечению, а организацией этой работы занимаются федеральные и региональные власти, а также органы местного самоуправления в пределах своих полномочий.
Кроме того, Минкульт России утвердил план мероприятий по реализации федерального закона. В нем регионам рекомендовано совершенствовать собственное законодательство в этой сфере.
Внесенный в региональный парламент проект предлагает определить основные формы увековечения памяти на территории Нижегородской области. Также в нем прописываются полномочия Законодательного собрания, правительства региона, профильного исполнительного органа и муниципалитетов.
Отдельная статья касается финансирования. Расходы на реализацию полномочий предлагается покрывать за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Законопроект распространяется на неопределенный круг лиц. Его принятие, как отмечается в пояснительной записке, позволит урегулировать отдельные вопросы в сфере сохранения памяти о жертвах геноцида, погибших в 1941—1945 годах.
Ранее сообщалось, что в канун Дня памяти и скорби в Бутурлинском округе прошло торжественное перезахоронение останков пропавшего без вести в годы ВОВ Сергея Разуваева.
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