Новые правила выдачи медицинских справок введут в России
На каком этапе находится проект оперного театра на Гребном канале
"Почта России" заработает по-новому в Нижегородской области
Появилась онлайн-карта по наличию бензина в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 июля 2026 14:30
Расписание трех нижегородских электричек изменилось с 20 июля
20 июля 2026 14:17
Ограничения действуют на трех федеральных трассах в Нижегородской области
20 июля 2026 13:59
В России завершаются испытания новой вакцины против аллергии на березу и кошек
20 июля 2026 13:40
Более 66 млн рублей направят на модернизацию светофоров на Московском шоссе
20 июля 2026 12:56
100 лет назад ушел из жизни Феликс Дзержинский
20 июля 2026 12:28
Детский сад на 180 мест построят на улице Горького в Нижнем Новгороде
20 июля 2026 12:07
Минэнерго поддержало строительство АЭС в Нижегородской области
20 июля 2026 11:38
Никитин поблагодарил нижегородцев за человечность во время топливного кризиса
20 июля 2026 11:05
Росприроднадзор снова нашел нарушения на Нижегородской станции аэрации
20 июля 2026 09:48
29 нижегородцев полностью излечились от гепатита С с начала года
Общество

В России завершаются испытания новой вакцины против аллергии на березу и кошек

20 июля 2026 13:59 Общество
В России завершаются испытания новой вакцины против аллергии на березу и кошек

Фото: Кира Мишина

Российские учёные завершают третий этап клинических испытаний инновационных вакцин для лечения аллергии на пыльцу берёзы и кошек. Ожидается, что эти препараты будут эффективны в 95% случаев. Об этом рассказал врач-педиатр Павел Бережанский в интервью для 360.ru.

Он подчеркнул, что аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — это основной и эффективный метод амбулаторного лечения, который помогает пациентам с аллергией. Принцип работы АСИТ заключается в постепенном введении в организм малых доз аллергенов, на которые у человека есть реакция. Это позволяет организму выработать толерантность к аллергенам.

В настоящее время АСИТ применяется для лечения аллергии на берёзу, весеннее и летнее цветение, амброзию, домашнюю пыль, кошек и собак. Однако этот метод эффективен лишь в 50−60% случаев.

Бережанский рассказал, что сейчас в России проходит третья фаза испытаний новых уникальных вакцин, созданных впервые в мире. Их эффективность будет близка к 95% - это значительный прогресс в области лечения аллергии. По словам специалиста, данные препараты могут значительно улучшить результаты лечения сезонных и бытовых аллергий.

Ранее нижегородцам рассказали, почему возникает аллергия и как защититься от неё.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вакцина Здоровье Медикаменты
Поделиться:
Новости по теме
05 июня 2026 15:09
Врачи развеяли миф, что тополиный пух вызывает аллергию
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
19 июля 2026 10:00
«Зенит» вырвал победу над «Спартаком» в Суперкубке России: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных