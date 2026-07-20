В России завершаются испытания новой вакцины против аллергии на березу и кошек Общество

Фото: Кира Мишина

Российские учёные завершают третий этап клинических испытаний инновационных вакцин для лечения аллергии на пыльцу берёзы и кошек. Ожидается, что эти препараты будут эффективны в 95% случаев. Об этом рассказал врач-педиатр Павел Бережанский в интервью для 360.ru.

Он подчеркнул, что аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) — это основной и эффективный метод амбулаторного лечения, который помогает пациентам с аллергией. Принцип работы АСИТ заключается в постепенном введении в организм малых доз аллергенов, на которые у человека есть реакция. Это позволяет организму выработать толерантность к аллергенам.

В настоящее время АСИТ применяется для лечения аллергии на берёзу, весеннее и летнее цветение, амброзию, домашнюю пыль, кошек и собак. Однако этот метод эффективен лишь в 50−60% случаев.

Бережанский рассказал, что сейчас в России проходит третья фаза испытаний новых уникальных вакцин, созданных впервые в мире. Их эффективность будет близка к 95% - это значительный прогресс в области лечения аллергии. По словам специалиста, данные препараты могут значительно улучшить результаты лечения сезонных и бытовых аллергий.

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